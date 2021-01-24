أنقرة تصارع من أجل عرقلة الحوار الليبي.. موقع تركي يكشف مصير مرتزقة أردوغان في طرابلس

كشف موقع "أحوال" التركي المعارض، في تقرير نشره اليوم الأحد، مصير المرتزقة والقوات المرسلة من تركيا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن التفاهمات المتزايدة بين الفرقاء الليبيين رفعت من حجم الضغوط على تركيا.





وأشار الموقع التركي إلى أن تركيا تواجه صعوبات حاليا في محاولة عرقلة الحوار السياسي الليبي عبر تحريض المليشيات المسلحة على التصعيد العسكري، في وقت دعت فيه لجنة الـ 5+5 العسكرية إلى تنفيذ اتفاق إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.





وفي بيان صادر عن اللجنة العسكرية "5+5" تمت مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بتنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، ومن ضمنها إخراج هؤلاء، موضحا أن مطالبة اللجنة العسكرية أتت بالتزامن مع انتهاء مدة الـ90 يومًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن طرد المرتزقة.





وأوضح موقع "أحوال" أن اللجنة العسكرية دعت في بيانها الدول المعنية إلى التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي.





وتمثل هذه الدعوة رسالة قوية لهذه الدول، وخاصة تركيا المتورطة في نقل المرتزقة والأسلحة ودعم الميليشيات.





ولفت الموقع إلى أن اللجنة العسكرية أكدت في بيانها استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية الوقف التام والمستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقًا لاتفاق جنيف، مع حث الجهات ذات العلاقة من طرفي القتال لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية المدعومة من البعثة الأممية باجتماعي غدامس وسرت.





وتابع الموقع المعارض أن عضو اللجنة العسكرية عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد نقاصة، أعرب عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاقية وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت في أقرب وقت ممكن، مبينًا أن بدء عملية الفتح سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت خلال الأسبوعين المقبلين.





ولفت إلى أن هناك صعوبة في تطبيق التفاهمات الليبية على الأرض، خاصة وأن المرتزقة والعناصر المتطرفة لا تلتزم بمخرجات الحوار السياسي ولا تتلقّى الأوامر إلا من المخابرات التركية، موضحا أن تركيا أظهرت مرارا عدم رضاها على هذه المخرجات لأنها ستؤثر سلبا على أطماعها ومصالحها.



