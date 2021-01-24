عمرو أديب: تكوين كيان ثوري جديد في إسطنبول.. فيديو

علّق الإعلامي عمرو أديب، على قرب ذكرى ثورة 25 يناير، قائلا: أنا قولت لحضراتكم إن في عام 2021 كل حاجة بتتغير، هذا عام التغيير، 2021 مش زي 2020، والأشياء لن تستمر كما هي.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، ، في برنامج الحكاية، المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر ، قائلا: " الناس إللي قاعدة برا مصر وبتراقب مصر ابتدوا يغيروا شوية، لأن إقليميا ودوليا الدنيا بتتغير، قالوا هو إحنا هنقعد في أسطنبول زي خيبتها ".





وأشار إلى أنه منذ غدا هناك كيان ثوري جديد في أسطنبول بقيادة نفس الناس مفيش حد جديد، ما هو كل ما الدنيا تبوظ يرموا الكيان الثوري القديم ويعملوا كيان ثوري جديد، بقيادة نفس الناس، مكوّن من الثوار الليبراليين السياسيين والإخوان، مؤكدًا:" أنا مش بكلمكم على حاجة سرية دي معلومات .



