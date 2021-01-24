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محافظات

محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 04:06 م
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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مروة فاضل
شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه تقريبًا بعد معاناة الاهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والادخنة ، مشيرًا إلي أنه تم تخصيص 25 مليون جنيه لنقل 3 مقالب قمامة بمركز بركة السبع ( مقلب بركة السبع العمومي ، كفر هلال ، طوخ طنبشا ) لرفع ما يقرب من 250 ألف طن تراكمات قمامة وسيتم البدء في نقل التراكمات بالمقالب تباعًا عقب الإنتهاء من نقل تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي ، جاء ذلك خلال تفقده لمقلب بركة السبع العمومي لإعطاء إشارة البدء لرفع تراكمات المقلب ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمستشار عبده متولى مستشار رئيس مجلس إدارة شركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، مدير إدارة البيئة بالديوان العام ، مدير منظومة النظافة بالمحافظة .

حيث تفقد المحافظ بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي علي مساحة ما يقرب من 4 الأف م2 ، مشيرًا الي أن حجم تراكمات القمامة به بلغ ما يقرب من 120 ألف طن قمامة وسيتم الانتهاء من نقله خلال 3 أسابيع ، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بضرورة حصر كافة بؤر تجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال رفع تراكمات المقالب ، ومشددًا علي القائمين علي الأعمال بضرورة بذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة ، مع ضرورة تشميع السيارات المحملة وتغطيتها حفاظًا علي سلامة المواطنين ، والالتزام بخط سير السيارة المتفق عليه وصولًا للمدفن الصحي بكفر داود .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أنه تم الإنتهاء من مقالب منوف وقويسنا وجاري الإنتهاء من مقلب تلا خلال الأسبوع الجاري ، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كافة مقالب القمامة علي مستوي المحافظة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي .
محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه
محافظ المنوفية يعطي إشارة البدء في رفع تراكمات القمامة بمقلب بركة السبع العمومي بتكلفة 15 مليون جنيه
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