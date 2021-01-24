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لأول مرة.. مبادرة رياضية تروج للسياحة في حلايب وشلاتين

الأحد 24/يناير/2021 - 03:31 م
تامر عمارة، منسق
تامر عمارة، منسق مبادرة رياضية تروج للسياحة في حلايب وشلاتين
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فرح علاء الخولي
قال تامر عمارة، منسق المبادرة الرياضية للترويج للسياحة في حلايب وشلاتين، إنه تم اختيار منطقة حلايب وشلاتين نظرا لطبيعتها المختلفة والفريدة والخلابة، مضيفا: "هي من أجمل الأماكن في مصر، ومش موجودة على خريطة السياحة ولا واخدة حقها"، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة "هو تقديم الدعم لكل مكان في مصر، سواء بالترويج السياحي أو تقديم مساعدات للمحتاجين".

وحرص عمارة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، على تأكيد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة والتنسيق مع المسؤولين قبل الإقدام على تلك الخطوة عن طريق التواصل مع رئيس مدينة شلاتين، مشيرا إلى أنه قدم لنا كل الدعم الممكن، فضلا عن شيوخ القبائل في أبو رماد وحلايب.

وأضاف أنه تم التواصل مع الجهات المعنية اللي وفرت سبل الراحة للرياضيين، وساعد ذلك على تذليل كافة العقبات وتنفيذ التجربة بالشكل المطلوب وخروجها في أفضل صورة ممكنة.

وأوضح أنهم واجهوا عددا من الصعوبات خلال التجربة تمثلت " في المجهود المبذول لنقل الرياضيين والمعدات من ملابس ودراجات ومساعدات لمسافات طويلة من القاهرة حتى حلايب وشلاتين، لكن ردود الفعل الكبيرة التي وصلت إليهم بعد تنفيذ الفعاليات كان لها مفعول السحر "لقينا دعم وإشادة من الجميع من داخل وخارج مصر وحماس من الشباب المشارك في المبادرة".

وأشار إلى أنه يطمح  هو ورفاقه ألا يقفوا عند تلك الخطوة فقط، مضيفا: "نحلم بتوسيع نطاق المبادرة عشان نعرف الناس على جمال بلدنا وتعدد المناطق السياحية الفريدة فيها".

وقال إن مصر تملك تنوعا كبيرا في أشكال السياحة التي يمكن تقديمها للأجانب "سواء ترفيهية أو علاجية أو زيارة الأثار أو تميز مناخها طول السنة، منوها إلى أنه جار التخطيط لتكرار المبادرة قريبا في جنوب مصر وتحديدا النوبة فضلا عن سانت كاترين والواحات البحرية.
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