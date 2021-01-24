خناقات وتقطيع هدوم.. عمرو أديب يفتح النار على أيمن نور |التفاصيل

قال الإعلامى عمرو أديب ، إن الممول الجديد للكيان الجديد الذي سيؤسسه الإخوان الهاربون بتركيا سيتم كشفه خلال الأيام القادمة.





وأضاف "أديب" ، خلال حلقته السبت من برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن هناك مشاحنات "خناقات" لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج وذلك على تزعم المعارضة وأيضا على التمويل معقبا: فى مشكلة فى القبض عندهم اليومين دول".



ونوه إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي دائما يمتلك الأموال ولكن دون معرفة مصادر تمويله، لافتا إلى أن أيمن نور، وإبراهيم منير ينتظران فى الوقت الحالى التمويل للتنظيم خاصة مع تدشين الكيان الجديد الذي سيؤسسه الإخوان الهاربون بتركيا قائلا " أيمن نور لما سألوه ثورة يناير فشلت ولا نجحت؟ قالهم لم تنتصر ولم تنهزم وعقب أديب بسخرية "دى جديدة"؟، مضيفا أن الإخوان الإرهابى يعيش حالة " تقطيع هدوم " وخلافات شديدة.





وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيعقده الكيان الجديد الذي سيؤسسه الإخوان الهاربون بتركيا سيضم ممثل لجماعة الإخوان الإرهابية وهو إبراهيم منير بالإضافة إلى أن الحضور سيكون بالحضور فعليا وآخرون سيحضرون عبر تطبيقات "زوم".





ولفت إلى أن الحضور يضم أيضا أيمن نور ، طارق الزمر، إسلام الغامرى، خالد الشريف، أما من جهة حازمون الإرهابية الإخوانية فسيكون محمود فتحى، بالإضافة لشخصيات عامة منها سيف عبد الفتاح، جمال حشمت ، محمد العقدة ، حلمى الجزار.





وتابع أن المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية تضم جبهة المعارضة وهناك شخصيات أعلنت عدم حضورها لمؤتمر تدشين للكيان الجديد الذي سيؤسسه الإخوان الهاربون بتركيا ومنهم حاتم عزام ، محمد محسوب ، عمرو عبد الهادى ، سامى كمال الدين .





وأوضح أن مؤتمر تدشين للكيان الجديد الذي سيؤسسه الإخوان الهاربون بتركيا من المقرر أن ينطلق اجتماعه الأول اليوم الأحد، لافتا إلى أن أيمن نور قام بإجراء حوار مع جريدة الأناضول بتصريحات هزلية بأن تغيير مصر لم يكن فى 25 يناير ولكن فى 11 فبراير، مؤكدا بوجود انشقاقات كبيرة بين تنظيم الإخوان الإرهابية.