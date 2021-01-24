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فيديو جراف

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة عن لقاح كورونا.. أول من حصل عليه في مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية بـ لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية إضافة إلى مستشفيات النجيلة بمطروح والعجوزة بالجيزة

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وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انطلاق الدفعة الاولى للقاح كورونا في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.


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