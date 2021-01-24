فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة عن لقاح كورونا.. أول من حصل عليه في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية بـ لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية إضافة إلى مستشفيات النجيلة بمطروح والعجوزة بالجيزة





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وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول انطلاق الدفعة الاولى للقاح كورونا في مصر من خلال الفيديوجراف التالي.







