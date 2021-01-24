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أخبار البلد

الفلاحين: مشاريع الاستزراع السمكى تقضي على استغلال التجار وتحقق الاستقرار بالسوق

الأحد 24/يناير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشاريع الدولة فى الاستزراع السمكى لن تقلل دخول الصيادين ولن تقطع رزق أحد ، ولكن هذه المشروعات ستقضى على استغلال التجار، وتحقق الاستقرار والتوازن فى أسواق الأسماك .

وأضاف نقيب الفلاحين، فى تصريحات صحفية ، اليوم الأحد ، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل لأهالى المنطقة من شباب الصيادين، ويساهم فى توفير أعلاف الأسماك كونه يضم مصنع ينتج 150 ألف طن علف سنويًا، ويساهم فى توفير العملة الصعبة بتصدير الفائض، حيث يضم المشروع مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، كما يضم المشروع مفرغ لإنتاج 160 مليون من ذريعة الأسماك ونصف مليون من يرقات الجمبري.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن المشروع يهدف للاكتفاء الذاتى من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وجزيرة سيناء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمائية الموجودة ، لافتا الى أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 1900 فدان، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان، بالإضافة إلى أن المشروع يضم منطقه سكنية وإعاشة للعاملين ومعامل تحاليل وأبحاث ووحدات بيطرية ومخازن للأعلاف.

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