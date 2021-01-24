والدة حسن وليد لاعب منتخب اليد تكشف سبب انضمامه للزمالك وليس الأهلي

قالت داليا كمال، والدة حسن وليد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي حصل على جائزة هداف بطولة العالم للناشئين التي فاز بها المنتخب في عام 2019، إن نجلها مارس أكثر من رياضة في مرحلة الطفولة مثل السباحة وكرة السلة، خاصة أن طوله يتجاوز مترين، لكن أصدقاءها اقترحوا عليه ممارسة كرة اليد لأنه سيكون ملفتًا بشكل أكبر من ممارسته لكرة السلة، لأن لاعبي كرة السلة يتميزون بالطول.









وأضافت داليا وليد، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري: "بدأ ممارسة اللعبة عندما كان في العاشرة من عمره، وبدأ في نادي الشمس وأثر المدربون فيه، وعندما حصل على لقب هداف العالم عرض عليه الأهلي والزمالك اللعب في صفوفهما لكنه فضل الزمالك لكي يلعب مع نجومه مثل أحمد الأحمر".









وأردفت: "طول الوقت عنده ضغط وحاسس إنه لازم يعدي خطوة، وقبل دخول المعسكر الأخير للمنتخب قبل 7 أشهر أصيب 3 مرات منها فيروس كورونا، كما خضع لجراحات كثيرة طوال السنوات الماضية، وكنت أشجعه ووالده، خاصة أن البعض كان يتوقع أنه سيعتزل".







وتابعت: "حسين زكي شجعه كثيرًا وكان يعتبره مثلًا أعلى له، وحصل على بطولة العالم للناشئين والمركز الثالث في بطولة الشباب، كان يتدرب كثيرًا بالرغم من موهبته، ويدرس في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ولديه شقيق يلعب في نادي الشمس مواليد 2004".