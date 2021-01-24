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حوادث

قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن الفيلم المسيء للرسول

الأحد 24/يناير/2021 - 03:26 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم السيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الالكتروني "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
    
صدر الحكم برئاسة المستشار/ فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين/ رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار/ جورج فاروق سلامة مفوض الدولة
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