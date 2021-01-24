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تعليم

أخبار التعليم | أبرز ما تم إنجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين منذ 2014 حتى الآن..اجتماع عاجل لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصرية يوم الثلاثاء

الأحد 24/يناير/2021 - 03:58 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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قســــم التعليم
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