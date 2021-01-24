أخبار التعليم | أبرز ما تم إنجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين منذ 2014 حتى الآن..اجتماع عاجل لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصرية يوم الثلاثاء

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:





جامعة الفيوم تستحدث دبلومة دراسية فى تخصص جديد





جامعة الإسكندرية تشارك فى الاحتفالات باليوم العالمى للتعليم.. الأحد





اليونسكو تحتفل بالدورة الثالثة لـ اليوم الدولي للتعليم





القومي للبحوث الفلكية: أفضل وقت لمشاهدة عطارد اليوم





تعرف على أبرز ما تم إنجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين منذ 2014 حتى الآن





تعرف على الأقسام المتاحة لعمل «دراسات عليا» بكلية تمريض حلوان





فريق محاكاة يزور تربية بنها استعدادا للاعتماد البرامجي.. صور





أون لاين.. أكاديمية البحث العلمي تعقد ندوة "أحدث معلومات" غدا





اجتماع عاجل لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر.. الثلاثاء





رئيس جامعة أسيوط: شراء 12 عمارة سكنية لتخصيصها كفرع للمدينة الجامعية بمدينة أسيوط الجديدة