لمواجهة الموجة الثانية.. حملات مكثفة لتعقيم الشوارع والمنشآت في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.





ويأتي ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





في نفس السياق تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.





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كما تشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.





يذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملات عن رفع ٢٠١٠ بنطاق ٨ مراكز تمثلت في (130 طنًا بالدلنجات - 120 طن بأبو حمص - ٩٠ طنا ببدر - 630 طنًا بدمنهور - 150 طنا بالمحمودية - ١٠٠ طن برشيد - 600 طن بكفر الدوار - 90 طن بوادي النطرون ).





كما أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار بنطاق (أسفل الكوبري الزراعي، مدخل المدينة، شارع الحدائق، وشارع المحكمة) ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة).

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى



- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.