لا لتحصين رئيس الوزراء.. دعوة جديدة لـ7 نواب في الكويت

أصدر 7 نواب في مجلس الأمة الكويتي، بيانًا عبروا فيه عن رفضهم لأي اتفاق لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، مؤكدين أن محاور مساءلة صباح الخالد لا تزال قائمة، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.





وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا اليوم بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".





وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.





وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.





وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.