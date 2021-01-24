ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا لتحصين رئيس الوزراء.. دعوة جديدة لـ7 نواب في الكويت

الأحد 24/يناير/2021 - 03:37 م
الطلب جاء من 7 نواب
الطلب جاء من 7 نواب
Advertisements
محمد علي
أصدر 7 نواب في مجلس الأمة الكويتي، بيانًا عبروا فيه عن رفضهم لأي اتفاق لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، مؤكدين أن محاور مساءلة صباح الخالد لا تزال قائمة، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا اليوم بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.

وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استقالة رئيس الوزراء الكويتي والحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الحكومة والوزراء ويكلفهم بتسيير الأعمال

أمر أميري بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الكويت تنعى الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

مصادر كويتية: مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان

عايد المناع: الحكومة الكويتية الجديدة شبابية وستعمل على تنويع مصادر دخل البلاد

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من كورونا.. اتحاد الكرة يستدعى الحكم أحمد الغندور للتحقيق

ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

وزيرة الصحة: هؤلاء سيدفعون ثمن لقاحات كورونا لهذا السبب

قائد شرطة دبي يكشف السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

لا يعرفون مصدره .. ظهور فيروس كورونا من جديد في دولة اختفى منها تمامًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل