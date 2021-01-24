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حوادث

القضاء الإداري يرفض دعوى نقيب الصحفيين على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

الأحد 24/يناير/2021 - 03:31 م
مطرقة
مطرقة
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كتب محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين، لوقف العمل على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه أبريل عام ٢٠١٩.


وتضمنت الدعوى شقًا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها وإلغاء تطبيقها.


وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر لائحة الجزاءات والتدابير الواجب تطبيقها في حالات المخالفات وخرق الميثاق المتعاهد عليه وفقًا للدستور والقانون.
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