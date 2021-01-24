جبالي: مجلس النواب يواصل جلساته الأسبوع المقبل للاستماع لبرامج الوزارات

قال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، إنه خلال جلسات الاستماع لبيان الوزراء، تحدث عدد غير مسبوق من النواب، مشيرا إلى أن البرلمان سيواصل الأسبوع القادم الاستماع لبيان الوزراء.









وأوضح النائب سيد عوض، خلال الجلسة العامة، أن السيول دمرت البنية التحتية والبيوت فى أبو رديس وراس سدر، مطالبا بسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإصلاح ما حدث.







