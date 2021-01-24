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برلمان

جبالي: مجلس النواب يواصل جلساته الأسبوع المقبل للاستماع لبرامج الوزارات

الأحد 24/يناير/2021 - 03:33 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، إنه خلال جلسات الاستماع لبيان الوزراء، تحدث عدد غير مسبوق من النواب، مشيرا إلى أن البرلمان سيواصل الأسبوع القادم الاستماع لبيان الوزراء.


وأوضح النائب سيد عوض، خلال الجلسة العامة، أن السيول دمرت البنية التحتية والبيوت فى أبو رديس وراس سدر، مطالبا بسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإصلاح ما حدث.


جاء ذلك تعقيبا على بيان وزير الرى بالجلسة العامة لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، وذلك فى بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
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