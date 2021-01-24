عميد آداب القاهرة يكشف عن أهم التطورات التى تخضع لها الكلية

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، إن كلية الاداب تسعي دائما إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتقوم بتقديم بكل ما هو جديد حتى تصبح من اهم الكليات وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية .





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وأوضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي ، مشيرا إلى مهام إدارة جودة الهيكل الإدارى فى النقاط التالية:

- تنفيد الاجرءات القانونية للتعاقد مع الشركة المؤهلة ، والمسؤولة عن تأهيل الجهاز الادارى للحصول على شهادة الايزو .

- عمل ورشة عمل تعرفية للجهاز الادارى بشهادة الايزو وأهميتها .

- متابعة عمل الشركة المؤهلة من عمل التقارير والمراجعة الداخلية لأدارة الكلية للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة الادارية لكل إدارة .

- اختيار مجموعة من العاملين من مختلف الادارات للحصول على دورات تدريبية داخل الكلية من قبل الشركة المؤهلة على المراجعة الداخلية .

- في نهاية التدريب والتأهيل يتم عمل زيارة محاكاة من الشركة المهلة ، وعمل زيارات تفتيشية داخل إدارات الكلية .

وكان قد تحدث عميد أداب القاهرة ، عن كيفية تطوير الكتاب الجامعى .

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكتاب الجامعي لن يتطور الا بالغاء الكتاب الجامعي ، كما أن جميع كليات وجامعات ومعاهد العالم انتقل من الاعتماد علي نص واحد مكتوب يتم اخراجه علي هيئة كتاب إلى مفهوم اكثر اتساعا واكثر مرونة ومواكب للتطورات العصرية وهو ما يعرف الكتاب التراكمي التجميعي Accumulated Book .

وأضاف " كامل " ، أن هذا الكتاب يتضمن فصل من كتاب وفصل من كتاب آخر ومقال من عدد من مجلة علمية ومن مشاركة في موقع الكتروني ومن مقطع فيديو متاح علي الويب وهكذا ، وهذا ما يخدم الوحدات الدراسية للمقرر الدراسي وفق الاهداف المعرفية والتحليلية والنقدية والمهارات المحددة في المنهج الدراسى.