ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف عن أهم التطورات التى تخضع لها الكلية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:52 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، إن كلية الاداب تسعي دائما إلى تحسين وتطوير الأداء الإدارى بالكلية، وتقوم بتقديم بكل ما هو جديد حتى تصبح من اهم الكليات  وتحقيق الكفاءة المطلوبة، لذلك بدأت فى اتخاذ إجراءات حصول الكلية على شهادة الأيزو الخاصة بالجودة الإدارية .


أقرأ أيضا خلال إجازة منتصف العام... كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعلن عن مسابقات أونلاين

وأوضح أن هذا التوجه الجديد لتطوير منظومة ادارة كلية الآداب ياتى في ظل سياسة الجامعة والدولة نحو الارتقاء بالمنظومة الادارية والتحول الرقمي ، مشيرا إلى مهام إدارة جودة الهيكل الإدارى فى النقاط التالية:

 - تنفيد الاجرءات القانونية للتعاقد مع الشركة المؤهلة ، والمسؤولة عن تأهيل الجهاز الادارى للحصول على شهادة الايزو .

 - عمل ورشة عمل تعرفية للجهاز الادارى بشهادة الايزو وأهميتها .

 - متابعة عمل الشركة المؤهلة من عمل التقارير والمراجعة الداخلية لأدارة الكلية للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة الادارية لكل إدارة .

 - اختيار مجموعة من العاملين من مختلف الادارات  للحصول على دورات تدريبية داخل الكلية من قبل الشركة المؤهلة على المراجعة الداخلية .

 - في نهاية التدريب والتأهيل  يتم عمل زيارة محاكاة من الشركة المهلة ،  وعمل زيارات تفتيشية  داخل إدارات الكلية .

 وكان قد تحدث عميد أداب القاهرة ، عن  كيفية تطوير الكتاب الجامعى .

 وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكتاب الجامعي لن يتطور الا بالغاء الكتاب الجامعي  ، كما أن جميع كليات وجامعات ومعاهد العالم  انتقل من الاعتماد علي نص واحد مكتوب  يتم اخراجه علي هيئة كتاب إلى مفهوم اكثر اتساعا واكثر مرونة ومواكب للتطورات العصرية وهو ما يعرف الكتاب التراكمي التجميعي Accumulated Book .

 

وأضاف " كامل " ، أن هذا الكتاب يتضمن فصل من كتاب وفصل من كتاب آخر ومقال من عدد من مجلة علمية ومن مشاركة في موقع الكتروني ومن مقطع فيديو متاح علي الويب وهكذا ، وهذا ما يخدم الوحدات الدراسية للمقرر الدراسي وفق الاهداف المعرفية والتحليلية والنقدية والمهارات المحددة في المنهج الدراسى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب آداب القاهرة... تعرف على خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الإلكترونية

عميد آداب القاهرة يلتقى المستشار الثقافي الإسباني لبحث التعاون المشترك

عميد آداب القاهرة: تعاون مع شركة اتصالات لتخفيض أسعار خدمات الإنترنت

لطلاب آداب القاهرة.. تحديد أماكن الشرائح المدعمة بالكلية.. وتوفير وسيلة إلكترونية للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس

عميد آداب القاهرة: نسعى لتطوير منظومة إدارة الكلية للحصول على أيزو الجودة

آداب القاهرة: تخفيف المقررات للطلاب ذوي الهمم.. بدء رفع مناهج الفصل الدراسي الثاني.. وخطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من كورونا.. اتحاد الكرة يستدعى الحكم أحمد الغندور للتحقيق

بسعر 2000 يورو.. ألمانيا تكشف عن علاج جديد لـ كورونا

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استيائه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

إبعاد رئيس النادي .. قرار جديد من سانت إيتيان بشأن مفاوضات مصطفى محمد

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل