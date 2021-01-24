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اقتصاد

اتحاد الصناعات يدعو أصحاب المنشآت إلى توفير اللقاح للعاملين

الأحد 24/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
دعا اتحاد الصناعات المصرية أصحاب المنشآت الصناعية، إلى تحمل قيمة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والإداريين، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومن خلال حصر أعداد العاملين لكل منشأة والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر.



وذلك انطلاقًا من حرص المنشآت الصناعية على الحفاظ على رأس المال البشري بتلك المنشآت وحفاظًا على عجلة الإنتاج وتكاتفًا مع مجهودات الدولة الرامية للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والذي ترك آثارًا سلبية على أكبر الاقتصاديات على الصعيد العالمي مما يستلزم تحركًا جماعيًا لمكافحة آثاره وبشكل عاجل.
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