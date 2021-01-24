محافظ سوهاج يراجع المخطط التنفيذي لمشروعات الـ 181 قرية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اجتماعا موسعا لمناقشة المخطط التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية بسبع مراكز بسوهاج، ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة " البلينا، طما، دار السلام، المنشاة، المراغة، جرجا، ساقلتة".





بالإضافة إلى وكلاء وزارات الإسكان، والزراعة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام هيئة الابنية التعليمية، وممثلي شركات "مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والحماية المدنية".





وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن ما يحدث في المحافظة استثناء ويتطلب إجراءات استثنائية، قائلا " نحن أمام مسئولية تاريخية وطفرة كبيرة لتغيير الوضع إلى أعلى مستوى داخل المحافظة، وأن هذا المشروع القومي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة "، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي.