مفهوم تطوير رأس المال البشري

قالت الدكتورة سوسن الشلاح ، أخصائي علم تطوير رأس المال البشرى ، إن هذا العلم يختص بمجموعة المهارات والمعارف التى يكتسبها الإنسان خلال فترة حياته من خلال التعليم ،و الصحة ، وجودة الحياة .





وأضافت ، خلال استضافتها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج حلو الكلام والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن البنك الدولى أطلق أيضأ مؤخرأ مشروع تطوير رأس المال البشرى نظرا لأن اقتصاد الدول ليس قائمأ فقط الثروات الداخلية بباطن الأرض ولكن أيضأ يشمل الخبرات والمهارات للانتاج البشرى .





وأشارت إلى أن السعادة فى تعريف أفلاطون كانت الشجاعة والحكمة واتخاذ القرارات بالحكمة والتحدى طالما تم دراسته ، أما أرسطو فقد عرفها ب الهبة الإلهية بطرق التعامل الجيدة مع النفس .





ولفتت إلى أن السعادة ترتبط ب المال ، الصحة ، النجاح ، الانجازات والصحة العقلية والنفسية أيضأ أما علم النفس فقد صنف السعادة بإنها مشاعر وجدانية .



