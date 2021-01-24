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توك شو

مفهوم تطوير رأس المال البشري

الأحد 24/يناير/2021 - 04:10 م
الدكتورة سوسن الشلاح
الدكتورة سوسن الشلاح
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شيرين عادل
قالت الدكتورة سوسن الشلاح ، أخصائي  علم تطوير رأس المال البشرى ،  إن هذا العلم يختص بمجموعة  المهارات والمعارف التى يكتسبها الإنسان خلال فترة حياته من خلال التعليم ،و الصحة ، وجودة الحياة . 

وأضافت  ، خلال استضافتها مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج حلو الكلام والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن البنك الدولى أطلق  أيضأ مؤخرأ مشروع تطوير  رأس المال البشرى نظرا لأن اقتصاد الدول ليس قائمأ فقط الثروات الداخلية بباطن الأرض ولكن أيضأ يشمل الخبرات والمهارات للانتاج البشرى . 

وأشارت إلى أن السعادة فى تعريف أفلاطون كانت الشجاعة والحكمة واتخاذ القرارات بالحكمة والتحدى طالما تم دراسته ، أما أرسطو فقد عرفها ب الهبة الإلهية بطرق التعامل الجيدة مع النفس .

ولفتت إلى أن السعادة ترتبط ب المال ، الصحة ، النجاح ، الانجازات والصحة العقلية والنفسية أيضأ أما علم النفس فقد صنف السعادة بإنها مشاعر وجدانية . 

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