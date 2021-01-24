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وزير المالية: لولا كورونا لأصبحت مصر في وضع مختلف

الأحد 24/يناير/2021 - 04:02 م
وزير المالية
وزير المالية
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، ضخم، وهذه الافتتاحات ترسم شكلا جديدًا لمصر ومستقبلا جديدًا لها، سواء مشاريع في الصناعة أو الثروة السمكية أو تربية الثروة الحيوانية والألبان، ما يمثل أملا لمستقبل مصر واقتصادها، حيث إن زيادة الإنتاجية يحسن من الاستيراد ويحسن من قوة الجنية المصري، ويساعد المواطن للحصول على السلع والخدمات وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف "معيط" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الأحد: "اللي بيحصل على الأرض هيغير وجه مصر وهياخد مصر لمكانة أخرى، وأحدث التقارير من أحد المنظمات العالمية يشير إلى أن مصر ستكون أقوى سابع اقتصاد على مستوى العالم في 2030 في حالة الاستمرار على هذا الوضع من الافتتاحات والمشاريع التي تتم في الدولة".

وتابع: "لولا الكورونا لكنا في وضع مختلف، لأننا كنا وصلنا لأوضاع وأرقام وكنا نسير بشكل جيد، وكورونا غيرت كل شيء، وفي ظل هذا الوضع فإن العالم كله يشهد بأن مصر من أفضل 4 دول على مستوى العالم في معدلات النمو الإيجابية، حيث إن الاقتصاد المصري حقق طفرة كبيرة في ظل ظروف جائحة كورونا".

مؤكدًا: "ما زلنا بفضل ربنا بنحقق فائض في نصف السنة الأولى مقارنة بنصف السنة الأولى العام الماضي، كما أن إيرادات مصر زادت بنسبة 16%، وهناك إيرادات في بعض الجوانب انخفضت بمعدلات 95% وهناك أوجه أخرى نتيجة الميكنة والحوكمة عوضت هذا الانخفاض، وذلك أوجد زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 10% ككل والحصيلة الضريبية الغير سيادية وهي مصلحة الضرائب حوالي 12.4 %".
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