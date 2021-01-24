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محافظات

حملات مكثفة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات في البحيرة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:12 م
اللواء هشام امنة
اللواء هشام امنة محافظ البحيرة
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أسماء الجنبيهى

شدّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على  استمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وشهدت المواقف والشوارع والمحلات بنطاق المحافظة حملات مكثفة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات والتزام المحال التجارية بتطبيق كافة الإجراءات مع فرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصًا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.


وأكد المحافظ على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وناشد جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.


يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على تكثيف أعمال النظافة واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظاً على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.


وأسفرت الحملات عن رفع ٢٠١٠ بنطاق ٨ مراكز تمثلت في (١٣٠ طن بالدلنجات - ١٢٠ طنا بأبو حمص - ٩٠ طنا ببدر - ٦٣٠ طنا بدمنهور - ١٥٠ طنا بالمحمودية - ١٠٠ طن برشيد - ٦٠٠ طن بكفر الدوار -  ٩٠ طنا بوادى النطرون ).


كما أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار بنطاق (أسفل الكوبري الزراعي، مدخل المدينة، شارع الحدائق، وشارع المحكمة) ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


يذكر أن الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار نفذت حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

-  رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى  والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور. 


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