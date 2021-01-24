نهار جديد .. برنامج بلون جديد للإعلامى عاصم الشندويلى

يطل الإعلامى الشاب عاصم الشندويلى، على متابعيه من خلال برنامجه التوك شو الصباحي نهار جديد، والذى يبث على الهواء مباشرة الساعة العاشرة صباحا على قناة مصر تردد 11900 رأسى يومى السبت والأحد من كل اسبوع.





وصرح الشندويلى، بأنه يسعى من خلال برنامجه الجديد ( نهار جديد ) إلى تقديم لون إيجابى للإعلام ليناسب محتوى البرنامج كافة الأذواق وفئات المجتمع المختلفة، كما يناقش كافة القضايا الاجتماعية والزراعية والسياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والطبية والدينية والتثقيفية وغيرها من الموضوعات الهامة التى تلمس المجتمع المصرى.





وتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات الدولة المصرية فى كل المجالات .





برنامج ( نهار جديد ) يقدم كل يوم من السبت للأربعاء على شاشة قناة مصر ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين الشباب مع الإعلامى عاصم الشندويلي وهم : المذيعه مهى سميح والمذيعه اسراء عادل والمذيعه عبير صلاح والمذيعه دينا هانى، كما يحظى البرنامج بإعداد متميز يشارك فيه الإعلامية مروه قنديل والإعلاميه نهى اباظه والاعلامى احمد كلش والاعلامى صلاح عريان والإعلامية غاده محمد والإعلاميه سهام محمود والاعلامى اسامه صبرى.





يذكر أن الشندويلى سبق وأن قدم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية المختلفة والمتعددة فى كثير من القنوات الفضائية والراديو.



