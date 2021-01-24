أخبار التوك شو.. مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.. والأرصاد تعلن حالة الجو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:
ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بأن تترك فرصة لأول طبيب وممرض للحديث عن تجربتهم الشخصية في تناول اللقاح، قائلة: "أنا استعنت بهم فعلا عشان ينقلوا لكم التجربة بس بعدين، ويرسلوا رسالة طمأنينة"، ولكن دللت على أنها خير مثال لأنها أحد أول المبحوثين لمرحلة التجارب السريرية للقاح، واشتركت في التجارب على لقاح "سينوفارم".
قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه لابد من وجود أولويات في أخذ اللقاح حسب الأمراض الموجودة لدى الفرد، منوهة إلى أن السيستم خاص بلقاح كبار السن ويسمح أن نضع 3 تقارير طبية عليه.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أول دول في قارة أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا وأيضًا هي الأولى في بدء حملة اللقاحات.
قال شريف أبو سحل، منسق عام مبادرة حياة كريم فى سوهاج، إن مبادرات الرئيس وجهوده العديدة تساهم فى تحسين مستوى المواطن السوهاجى، وتلبية كافة متطلبات المواطنين.
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الشديدة بالأحوال الجوية تشهدها البلاد حاليًا ، منوهًا إلى أنه خلال 72 ساعة هناك استقرار واضح بالأحوال الجوية .
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن عمليات حصر رؤوس الماشية نتج عنه تحديد احتياجات الدولة المصرية من الإنتاج المحلى.
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة دائما تقوم بعمل جولات مستمرة لمتابعة المشروعات المختلفة في القرى والمراكز، لافتا إلي أنه اليوم بصدد عمل جولة لمركز أبو حماد وهو واحد من المراكز التي تضم عددا من المشروعات ويصل عددها 21 مشروعا بتكلفة إجماليها نصف مليار جنيه تقريبا، وتضم مشروعات مختلفة من صرف صحي ومشروعات صحة وتعليم وغيرها.
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الدولة المصرية عندما أطلقت مبادرة التحول الرقمي منذ 3 سنوات أنفقت وقتئذ 100 مليار جنيه بهذا الصدد.