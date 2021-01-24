أخبار التوك شو.. مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.. والأرصاد تعلن حالة الجو





قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار الشديدة بالأحوال الجوية تشهدها البلاد حاليًا ، منوهًا إلى أنه خلال 72 ساعة هناك استقرار واضح بالأحوال الجوية .



