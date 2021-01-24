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محافظات

انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 05:09 م
انفجار خط الغاز بالدقهلية
انفجار خط الغاز بالدقهلية
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همت الحسينى
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية انفجار خط غاز تحت التجربه بشارع الجيش أمام مسجد النصر وبالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة ومديرية أمن الدقهلية القديمة دون وقوع أي إصابات .

حيث ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بانفجار خط غاز بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر وسماع دوى صوت انفجار شديد تسبب فى رعب وخوف للمارة والسكان.

انتقل على الفور ضباط المباحث و الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولى الغاز والمرور إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول المكان وتسيير حركة المرور و تبين أن الإنفجار فى خط غاز جديد تحت التجربة بشارع الجيش بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن القديمة وعدد من البنوك والمستشفيات والمنشأت الأخرى .

فيما أنقذت العناية الإلهية الاهالى لعدم وجود غاز بالخط وان الشركة ضخت فقط هواء بدلا من الغاز والذي ادى الى تطاير قطع ضخمة من الاسفلت بالإضافة إلى تطاير احد الاشخاص بدراجته البخارية تصادف مروره بالمكان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه .
انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية
انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية
انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية
انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية
انفجار خط غاز تحت التجربة بالقرب من مديرية أمن وديوان محافظة الدقهلية
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