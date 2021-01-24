معركة لن تهدأ.. لبنان وصعوبة تشكيل الحكومة.. تصالح عون والحريري أصبح ضربا من المستحيل.. حزب الله لن يسمح بنجاح مصالحة الراعي.. الفاتيكان تدخل على خط الأزمة.. وطلب عاجل من البطريرك الماروني لـ بايدن

- الفاتيكان بصدد اتخاذ موقف يدين مسئولي لبنان بسبب الأزمات

- البطريرك الماروني في لبنان يوجه انتقادا لاذعا للمسئولين: ألا تخافوا الله - تَدافع قوي بين فريقي عون والحريري وحزب الله يدمر المصالحة









لا يزال تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل عدد من الأزمات التي تلاحق هذا البلد، الذي يمر بحالة اقتصادية ومالية سيئة.





وأكد مصدر سياسي في لبنان، أن التقارب بين عون والحريري، أصبح ضربًا من المستحيل، خصوصا بعد سقوط التسوية الرئاسية، وانهيار ما كان قد تبقى من ثقة بينهما، وذلك عقب آخر لقاء بينهما منذ شهر.





ووفقًا لصحيفة "الأنباء الكويتية"، قال المصدر المستقل إن الحريري لن يتنازل ويقدم بالتالي انتصارًا مجانيًا لجبران باسيل، ولا الرئيس عون سيرضى بحكومة لا يملك فيها القرار المتوازن، ولا حتى حزب الله سيسمح بتشكيلة حكومية لا تضمن حماية سلاحه.





وأضاف المصدر للصحيفة الكويتية، أن فيديو لقاء الرئيسين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تسرب عن قصد بهدف توجيه رسالة قاسية اللهجة والمضمون للرئيس الحريري، تفيد بأن الجولات الخارجية لاستجداء الدعم لن توصله إلى نتيجة.





ولفت إلى أن تسريب الفيديو ما هو سوى دليل قاطع على أن إمكانية العلاج غير متوافرة حاليا لا بل مستحيلة، وأنه لا حكومة على المدى المنظور وربما البعيد.





وأكد أن حزب الله، لن يسمح بنجاح وساطة بكركي، ولن يرضى بأن يكون البطريرك الماروني بشارة الراعي عراب الصلح بين عون والحريري، حيث يرجع ذلك بسبب الخلاف الاستراتيجي الكبير والعميق بين حزب الله ومن خلفه إيران، وبيّن بكركي حول مطالبة البطريرك الراعي بحياد لبنان.





ولفت إلى أن مساعي الراعي ومحاولاته لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، ستبقى وللأسف مجرد حراك في دائرة المستحيل.





وفي سياق متصل، أشار المصدر الى أن عين التينة ستبقي محركاتها مطفأة، حتى وإن تدخلت في محاولة لرأب الصدع، لكن الأمر سيكون طفيفا لا طائل منه.





ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "مش زعلان أبدا"، لأن الانهيار الذي حدث على كل المستويات، وتحديدا على مستوى تأليف الحكومة، يحقق ما استشرفه بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية، بأن عهد الرئيس القوي سيبوء بالفشل.





ودخلت الفاتكيان على خط الأزمة، إذ أكد سفير بيروت في الفاتيكان فريد الخازن، أن اهتمام البابا فرانسيس الثاني بلبنان متواصل، وهناك حرص شديد على سلامة البلاد وتعافيها من الأزمات.





وحسب ما نقلته صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن "البابا فرانسيس الثاني سيوجه اليوم، الأحد، الرسالة السنوية، حول المواضيع والشئون الدولية للعام 2021، وسيكون فيها بالطبع إشارة إلى الشأن اللبناني".





وكشفت مصادر دبلوماسية في هذا السياق، أن "دوائر الكرسي الرسولي تنظر بقلق شديد إلى مسار التطورات في لبنان، إزاء عجز مسئوليه عن تشكيل حكومة جديدة تتولى إنقاذه من انهيار محتم يلوح في الأفق".





ولفتت المصادر للصحيفة الكويتية إلى أنه "سيكون للفاتيكان موقف شديد اللهجة يدين المسئولين إذا بقي الوضع على ما هو عليه".





ولا يزال البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يطالب بضرورة تشكيل الحكومة، حيث وجه انتقادًا لاذعًا للمسؤولين خلال ترأسه قداس اليوم، الأحد، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، حيث ألقى في عظته كلمة بشأن الوضع المتأزم في لبنان على خلفية تعثر ملف تشكيل الحكومة، موجهًا انتقادات لاذعة للمسئولين.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال الراعي: "في الدولة، السلطة السياسية موكلة من الشعب، كما تنص مقدمة الدستور (بند "د")، لكي توفر له الخير العام الذي هو "مجمل أوضاع الحياة الاجتماعية التي تمكن الأشخاص والجماعات من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل وأسهل"، مؤكدا أنهم مدعوون دائما لاستلهام مشيئة الله.





وأضاف: "في ضوء كلمة الله، كلنا يسأل: كيف يمكن الإمعان في المواقف السياسية المتحجرة الهدامة للدولة كيانا ومؤسسات دستورية؟ بأي ضمير وطني، وبأي مبرر، وبأي نوع من سلطان وحق، وبتكليف من من؟".





ووجه كلمة للمسئولين بالدولة: "نريد أن نسأل المعنيين: لماذا لا تؤلفون حكومة والشعب يصرخ من الوجع، ويجوع من الفقر ويموت من المرض؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والمستشفيات تضيق بالمصابين، والمستوصفات والصيدليات تفتقر إلى الأدوية، والمتاجر تعْوزها المواد الغذائية؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والأزمة النقدية والاقتصادية بلغت أوجها، والاقتصاد يتلاشى والإنتاج الزراعي يتلف؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والناس على أبواب المصارف تستجدي أموالها فلا تجدها؟ لماذا لا تؤلفون حكومة ومؤسسات الدولة الكبرى العسكرية والمالية والقضائية تضرب في هيبتها ومعنوياتها ورجالاتها جراء الحملات المبرمجة والإشاعات المغرضة والكيدية القاتلة؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والحدود سائبة والتهريب جار على حساب لبنان والسيادة منقوصة والاستقلال معلق والفساد مستشر؟".





وتابع: "لماذا لا تؤلفون حكومة والبطالة عن العمل وحالة الفقر فاقتا نصف الشعب؟ لماذا لا تؤلفون حكومة وقيمة الحد الأدنى للأجور تدنت عمليا إلى المئة دولار؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والعاصمة بيروت منكوبة والمرفأ مهدم وثروات النفط والغاز تحت وضع اليد؟ لماذا لا تؤلفون حكومة والبلاد دخلت مدار الانهيار النهائي؟ ألا تخافون الله والناس ومحكمة الضمير والتاريخ؟ هل من عاقل يصدق أن الخلاف هو في تفسير مادة من الدستور واضحة وضوح الشمس؟".





ولفت: "أيها المسئولون، الدستور وضع للتطبيق لا للسجال، وليكون مصدر اتفاق لا مصدر خلاف.. أمام التحديات المصيرية، ترخص التضحيات الشكلية، ويكفي أن تكون النية سليمة.. وفي كل حال، المبادرة في هذا الاتجاه ترفع من شأن صاحبها في نظر الناس والعامة، وتدل على روح المسئولية".





واستطرد: "نحن نعتبر أنه لو كان الحياد قائما في لبنان ما كنا لنشهد أي أزمة دستورية، بما فيها أزمة تأليف الحكومة حاليا، فعلاوة على المصالح الفئوية التي تفرز الأزمات والحروب في لبنان، يبقى السبب الرئيسي هو الانحياز وتعدد الولاءات، وأي مقاربة جديدة لوجودنا اللبناني يجب أن تنطلق من اعتماد الحياد لنحافظ على وجودنا الموحد والحر والمستقل. إن خلاص لبنان يقتضي أن تنظر الأسرة الدولية إلى قضيته بمعزل عن أي ارتباط بقضية أي بلد آخر قريب أو بعيد".





وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسلم مهامه، معربًا عن أمله في أن تنظر إدارته إلى قضية لبنان بنظرة تمتلئ بالإيمان والإنسانية، من دون ربطه بأي بلد آخر، وأن يسهم في إبعاده عن الصراعات الإقليمية، ودعم مشروع حياده كمدخل لاستعادة استقراره وازدهاره.