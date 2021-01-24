جريزمان يقود تشكيل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني





وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق إلتشي.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:





في حراسة المرمى: شتيجن





خط الدفاع: رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري





خط الهجوم: أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت





ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل إلتشي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني.