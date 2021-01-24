ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لدعم طاقات الشباب.. التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود"

الأحد 24/يناير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم، جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسيف) لمناقشة تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود".


واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، مجالات عمل الوزارة وأهم الجهات التابعة للوزارة؛ والتى يأتى على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبنك الاستثمار القومي ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع رواد 2030.


كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملامح رؤية مصر 2030، وعملية تحديث الرؤية والعناصر التى تم إدخالها عليها لتواكب أحدث المستجدات على الصعيد المصري والعالمي.


من جانبه قدم  جيرمي هوبكينز التهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اختيارها أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.


واستعرض هوبكينز مبادرة "أجيال بلا حدود" التي أطلقتها الأمم المتحدة ويتم تنفيذها على مستوى دول العالم، وهى تدعم الاستثمار الوطني في الشباب من خلال مجالات التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وفرص التمكين والمشاركة للشباب الذين يتراوح أعمارهم من 10-24 عامًا، وتقوم المبادرة من خلال ربط التعليم الثانوي والتدريب بالتوظيف وريادة الأعمال بحيث يكون للشباب دور أساسي في عملية الانتاج والحياة الاقتصادية.


وأضاف هوبكينز أن المبادرة تعمل على تحديد خريطة الاستثمار الخاص بتمكين الشباب، والمشاركة في فرص الاستثمار الوطنية والبرامج والابتكارات على نطاق واسع، وذلك بدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب الموارد اللازمة لبناء الشراكات في مجالات الاتصال الرقمي، والتعلم، والعمل عن بعد، وريادة الأعمال، ومنصات التوظيف، والاقتصاد الأخضر وتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة للشباب والنهوض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأوضح ممثل اليونيسيف أنه تم اختيار مصر لتكون من الدول الرائدة في تطبيق المبادرة في المنطقة، وخاصة وأنها تتفق مع رؤية مصر 2030 والتى تقوم على الاهتمام بقضايا الشباب وريادة الأعمال وخلق فرص عمل غير تقليدية. وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هى الشريك الاستراتيجي لليونيسيف في تنفيذ المبادرة في مصر؛ وتشكيل لجنة لسير عمل المبادرة.


من جانبها رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برعاية المبادرة والعمل كشريك استراتيجي في تنفيذها، وكلفت الوزيرة فريق عمل الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف لوضع خارطة طريق لبدأ توثيق التعاون وفق الأطر المتفق عليها، ووضع خطة زمنية ومستهدفات يمكن قياسها وتصور لتشكيل خطة تسيير الأعمال.


جدير بالذكر أن مبادرة "أجيال بلا حدود"؛ أطلقتها الأمم المتحدة في الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٨، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2019 ، وفي 2020 حققت المبادرة العديد من الشراكات وبدأت في تشغيل نموذج أعمالها في عدد من الدول منها كينيا وبنجلاديش والهند لتطوير وتنفيذ خطة الاستثمار الوطنية الخاصة بالشباب، وتعتبر اليونيسف هى ممثل الأمم المتحدة المسؤول عن المبادرة وتنفيذها.


حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور بالوزارة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المشاط: اتفقنا مع مجموعة شركاء التنمية على استمرار المباحثات حول استراتيجية التعاون

280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية.. أبرز إنجازات وزارة التخطيط خلال 2020

التخطيط: البروتوكولات ومذكرات التفاهم عززت الفرص الاستثمارية والتدريبية خلال 2020

حصاد التخطيط خلال 2020.. إطلاق خطة المواطن والمركز التكنولوجي المتنقل للخدمات .. تمثيل مصر بمنتدى باريس للسلام.. تخريج أول دفعة من برنامجي ماجستير ريادة الأعمال.. وهالة السعيد أفضل وزير عربي

كن سفيرا و50 برنامجا للتعلم عن بعد.. ماذا قدم القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2020

التخطيط تعلن حصاد أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.. وتصرح بإطلاق 50 برنامجا تدريبيا تفاعليا عبر المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد

ترشيحاتنا

كلاسيكو السعودية.. تاريخ مواجهات النصر واتحاد جدة قبل موقعة الليلة

خلال أسابيع.. الصحة تكشف تفاصيل حصول المواطنين فوق سن الـ 65 على لقاح كورونا

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أجواء باردة وغائمة.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

شوبير يعلن عن مفاجأة في مباراة بيراميدز وسموحة

أطاح بـ ميسي وسواريز.. من هو فخر العرب الجديد في ملاعب أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل