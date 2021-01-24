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أخبار البلد

بينهم 14 دبلوماسية.. وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج الملحقين الدبلوماسيين الجدد

الأحد 24/يناير/2021 - 04:18 م
صورة تذكارية للدفعة
صورة تذكارية للدفعة
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محمد وديع
شهد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد مراسم تخرُّج الدفعتين 52 و53 من المُلحقين الدبلوماسيين الجُدد بقصر التحرير، وذلك بحضور السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي، والسفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية؛ حيث شملت مراسم تخرج الدفعتيّن قيام المُلحقين الجدد بحلف اليمين الوظيفي أمام وزير الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري هنَّأ الدبلوماسيين الجُدد على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقلَ لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق في مهامهم المستقبلية؛ مؤكدًا، في السياق ذاته، على حجم المسئولية المُلقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة هذه المؤسسة العريقة في الدفاع عن مصالح مصر في الخارج وتمثيلها خير تمثيل، فضلًا عن دورهم الهام في تحقيق الأهداف العُليا للدولة المصرية وتوضيح حقيقة وحجم ما يتحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة داخل الوطن، مع التأكيد على مسئوليتهم في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام. 

هذا، وقد جرى خلال الحفل استعراض الجهود التي بُذِلت في صقل مهارات الدُفعتين الجديدتين خلال فترة تدريبهم بالمعهد، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم محتوى تدريبي شامل لهم بما يتماشى ومُستجدات العمل الدبلوماسي المتطور، علاوة على ما عكسته فترة التدريب من مهارات وإمكانات متميزة للمُلحقين الجدد أهَّلتهم عن جدارة لنيل شرف تمثيل مصر خارجيًا.

يُشار، في هذا الإطار، إلى أن عدد المُلحقين في الدُفعتين الجديدتين يبلغ 33 دبلوماسيًا من بينهم 14 عضوة دبلوماسية، من تخصصات علمية مختلفة، من بينها العلوم السياسية، والقانون، وإدارة الأعمال، والصيدلة والطب. وقد تم تسمية الدفعتين على اسم كلٍ من السفير منير زهران والسفيرة مشيرة خطاب.
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