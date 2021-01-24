محمد سامي.. عازف عود بدرجة مهندس

قال محمد سامى ، مهندس ومطرب شاب ، إنه درس الهندسة ولكن موهبته كانت تميل إلى الغناء والموسيقى وخاصة عزف العود.





وأضاف " سامى " ، خلال استضافته ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن والده يمتلك ماوهبة الغناء والعزف على العود ولكنه لم ينخرط فى مجال الغناء وقام بتشجيعه على تعلم الغناء والموسيقى والطرب الموسيقى .





وأشار إلى أنه نشأ على سماع أغانى كوكب الشرق والعندليب الأسمر وتعلم مقامات الغناء وخاصة من العود .





ولفت إلى أن دراسته للهندسة شجعته أيضأ فى استكمال مسيرته فى الغناء وتعلم عزف العود .



