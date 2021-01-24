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توك شو

محمد سامي.. عازف عود بدرجة مهندس

الأحد 24/يناير/2021 - 04:24 م
محمد سامى
محمد سامى
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شيرين عادل
قال  محمد سامى ، مهندس ومطرب شاب ،  إنه درس الهندسة ولكن موهبته كانت تميل إلى الغناء والموسيقى وخاصة عزف العود.

وأضاف "   سامى "  ، خلال استضافته ببرنامج انبوكس  والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن والده يمتلك ماوهبة الغناء  والعزف على العود ولكنه لم ينخرط فى مجال الغناء  وقام بتشجيعه على تعلم الغناء والموسيقى والطرب الموسيقى .

وأشار إلى أنه نشأ على سماع أغانى  كوكب الشرق والعندليب الأسمر وتعلم مقامات الغناء وخاصة من العود .

ولفت إلى أن دراسته للهندسة شجعته أيضأ فى استكمال مسيرته فى الغناء وتعلم عزف العود .

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