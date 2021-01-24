منافس الأهلي المحتمل.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شالكه

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ التشكيل الأساسي لمواجهة شالكه، المقرّر لها اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب فلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دافيز - ألابا - بواتينج - زوله.

خط الوسط: كيمتش - جورتيسكا - توماس مولر.

خط الهجوم: جنابري - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد شالكه في المركز الـ 18 والأخير بـ 7 نقاط.





يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.



