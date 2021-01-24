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بين الناس

مواطن يشكو متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله

الأحد 24/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ أمجد مدكور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله.

وقال مدكور في شكواه نحن نسكن في شارع سوق حى الكويت  عند فرنه أبو الحمد البلدى نعاني من زحام كبير في الشارع بسبب الباعة الجائلين حيث لا يمكن دخول سيارة  الإسعاف لمريض فما بالك لو حصل حريق مع العلم الشارع 12 متر.


وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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