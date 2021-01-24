مواطن يشكو متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله

ارسل القارئ أمجد مدكور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق خضار بجوار منزله.





وقال مدكور في شكواه نحن نسكن في شارع سوق حى الكويت عند فرنه أبو الحمد البلدى نعاني من زحام كبير في الشارع بسبب الباعة الجائلين حيث لا يمكن دخول سيارة الإسعاف لمريض فما بالك لو حصل حريق مع العلم الشارع 12 متر.









وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.









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