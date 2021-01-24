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منوعات

شاهد.. مُقدمة رعاية تعذب مُسنة مشلولة بطريقة بشعة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت لقطات صادمة لمقدمة رعاية هي يسيء معاملة بسيدة متقاعدى ضعيفة مصابة بالخرف ، حيث تسبب هذا الفيديو في القبض على مقدمة الرعاية و الحكم عليها بالسجن ستة أشهر.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان من المفترض أن تعتني جيني دادي، البالغة من العمر 29 عامًا ، بليز يونجز سيدة متقاعدة تبلغ من العمر 69 عامًا، والتي كانت تعاني من محدودية الحركة، لكن مقطع فيديو كشف كيف أن مقدم الرعاية كانت تعذب السيدة العجوز وتسحبها من شعرها، وتقبض أصابعها على وجهها وتسحبه لأعلى بعنف.

وبدأت القصة خلال صيف عام 2019، حين شعرت ابنة السيدة يونجز، التي تعيش بمقاطعة كانينجهام ببريطانية، بالقلق بعد ملاحظة إصابات طفيفة على والدتها، بما في ذلك كدمات وبثور.

 واجهت الابنة في تسجيل لقطات عبر كاميرا كانت موجودة بالفعل في غرفة السيدة يونجز، لتكتشف أن مقدمة الرعاية تعذب امها بشكل بشع وغير إنساني، لتنشر العائلة اللقطات المروعة "للترويج للقضية" على الرأي العام بعد سجن مقدمة الرعاية.

وفي موقف غير إنساني آخر قامت مقدمة الرعاية بوضع كلبها بجوار السيدة المتقاعدة، مما تسبب الكلب في خدش السيدة العجوز العاجزة عن الحركة.

 
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