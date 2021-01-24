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اقتصاد

مياه أسيوط: استجابة سريعة لقانطي 140 عمارة بالمدينة الصناعية ‎

الأحد 24/يناير/2021 - 07:01 م
المدينة الصناعية
المدينة الصناعية التابعة لقرية منقباد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن التغلب علي مشكلة ضعف المياه بمساكن المدينة الصناعية التابعة لقرية منقباد في فترة السدة الشتوية نظرا لانخفاض منسوب المياه بترعة الإبراهيمية.

وأوضح أن الشركة قامت بغمر طلمبة غاطسة أسفل مأخذ منقباد المرشحة بترعة الإبراهيمية على عمق 8  متر  تحت سطح الأرض بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، نظرا لانخفاض منسوب المياه في ترعة الإبراهيمية وانحصارها خلال شهر يناير من كل عام، وبهذا العمق  تتمكن المحطة المرشحة من سحب المياه.

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وأشار إلى تشغيل محطة منقباد بطاقة إنتاجية تصل إلى 65 ل / ث، بالإضافة إلى تشغيل محطة البورة الارتوازي والتي تضم عدد(2) بئر والمحطة الأرتوازى بالمدينة الصناعية والتي تضم أيضا عدد(2) بئر لتخفيف آثار السدة الشتوية خلال تلك الفترة ووفرت المياه لجميع المناطق المتطرفة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الشبكات ومسئولي الطوارئ ومسئولي المعمل المركزي بالشركة لمتابعة الموقف على الطبيعة والاطمئنان على جودة المياه.
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