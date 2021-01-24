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فن

بـ فستان قصير.. مي عمر تبهر متابعيها على إنستجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 04:33 م
مي عمر
مي عمر
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محمد بدران



شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل لؤلؤ والذي يعرض الآن على القنوات الفضائية.


وظهرت مي عمر  في الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وبأكمام مكشوفة باللون البيج مما كشف عن رشاقتها، وانتعلت مي عمر بوت طويل وحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وعلقت "وأنا أؤمن بالقصص الخيالية ورفاق الروح والحب وكل ما هو سحر 🎆"


ويعرض حاليًا لـ مي عمر  مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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