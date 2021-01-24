البيت الأبيض: إدارة ترامب لم يكن لديها أي خطة لتوزيع لقاحات كورونا

أكد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كالن، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن لديها أي خطة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وقال كالن في لقاء مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: " خطة توزيع اللقاح ضد كورونا لم تكن موجودة خلال رئاسة ترامب".





كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد منذ أيام، بإيصال 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال أول 100 يوم من رئاسته الولايات المتحدة.



