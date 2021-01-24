ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: إدارة ترامب لم يكن لديها أي خطة لتوزيع لقاحات كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد كبير موظفي البيت الأبيض، رون كالن، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن لديها أي خطة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 

وقال كالن في لقاء مع شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: " خطة توزيع اللقاح ضد كورونا لم تكن موجودة خلال رئاسة ترامب".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد منذ أيام، بإيصال 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، خلال أول 100 يوم من رئاسته الولايات المتحدة.

وقال بايدن، خلال إعلانه عن عدد من الأوامر التنفيذية لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، إن الأمر سيستغرق شهورا للقضاء على الوباء، بيد أن الولايات المتحدة "ستتجاوز ذلك" إذا تكاتف المواطنون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي دانية عقيل أول سعودية تتطلع للمشاركة برالي دكار 2022

لو مبتحبهاش.. طريقة عمل السبانخ بـ 4 وصفات جديدة

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل