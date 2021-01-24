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رياضة

شاهد.. أحمد حجازي يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده الـ 24

الأحد 24/يناير/2021 - 04:47 م
حجازي ورمضان
حجازي ورمضان
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محمد بدران
هنأ احمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، صديقة رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق 23 يناير الجاري

ونشر احمد حجازي عبر حسابه على انستجرام صورة له رفقة رمضان وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد"

واحتفل امس السبت، رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز بعيد ميلاده الـ24، حيث إنه من مواليد 23 يناير لعام 1997.

ويعد رمضان صبحي أحد المواهب الشابة في كرة القدم المصرية ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر منذ اليوم الأول له في النادي الأهلي وحتي بعد تجربة احترافه في الدوري الانجليزي التي لم تحقق المراد منها.

بدأ رمضان صحبي حياته الكروية في النادي الأهلي وتدرج بين صفوف فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول موسم 2014 وهو في سن الـ16 تحت قيادة محمد يوسف.

ولعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى عام 2016 وخرج للاحتراف في الدوري الإنجليزي بنادي ستوك سيتي ولعب معهم موسمين وسجل هدفين فقط ثم رحل إلى فريق هدرسفيلد وبعدها عاد للنادي الأهلي فى شكل إعارة.

وعاني رمضان صبحي خلال فترته الثانية مع النادي الأهلي من الإصابات ولعب 24 مباراة وسجل 6 أهداف قبل الرحيل المفاجئ لنادي بيراميدز.
شاهد.. أحمد حجازي يهنئ رمضان صبحى بعيد ميلاده الـ 24
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