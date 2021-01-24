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بين الناس

مواطن يشكو من وجود سوق بمنطقة سكنه

الأحد 24/يناير/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ أحمد شديد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق بمنطقة سكنه  .


وقال شديد في شكواه نحن أهالي شوارع الصليبه والجمهوريه والباجوري وشلبي وغراب وعاشور ومابينهم في قويسنا ندعوا إلي تطبيق القانون في شوارعنا شوارعنا متبهدله بالسوق يعني إحنا موافقين العربيات تقف لكن الفضلات خضار وفاكهه وفراخ ودم الفراخ وبيض وجبنه وسردين ورنجه وفسيخ وبرسيم ومخلفات آدمية وحيوانات أمام بيوتنا وفي مداخل بيوتنا ٣أيام في الأسبوع.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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