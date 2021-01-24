مواطن يشكو من وجود سوق بمنطقة سكنه

ارسل القارئ أحمد شديد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق بمنطقة سكنه .









وقال شديد في شكواه نحن أهالي شوارع الصليبه والجمهوريه والباجوري وشلبي وغراب وعاشور ومابينهم في قويسنا ندعوا إلي تطبيق القانون في شوارعنا شوارعنا متبهدله بالسوق يعني إحنا موافقين العربيات تقف لكن الفضلات خضار وفاكهه وفراخ ودم الفراخ وبيض وجبنه وسردين ورنجه وفسيخ وبرسيم ومخلفات آدمية وحيوانات أمام بيوتنا وفي مداخل بيوتنا ٣أيام في الأسبوع.





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.





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