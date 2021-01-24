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رياضة

مركز شباب الجزيرة يدعم كوماندوز اليد على السوشيال ميديا

الأحد 24/يناير/2021 - 04:44 م
منتخب اليد
منتخب اليد
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ريهام بكير
حرصت الصفحة الرسمية لمركز شباب الجزيرة على دعم منتخب مصر لكرة اليد والتواصل مع اعضاء المركز لتشجيع كوماندوز كرة اليد قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم امام منتخب سلوفينيا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وقامت ادارة العلاقات العامة والاعلام بمركز شباب الجزيرة بتغير صورة الغلاف الخاص بالصفحة مع انطلاق المونديال بشعار البطولة وسلوجن شجع مصر 

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة،  طالب بدعم المنتخب الوطنى لكرة اليد، في مباراته اليوم امام سلوفينيا، في ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

ووجه وزير الرياضة رسالة إلى الجماهير المصرية، يطالبهم فيها بدعم المنتخب ومساندته، في ظل أهمية مباراة اليوم للفراعنة، و المؤهلة الى دور ربع النهائي من المونديال، خاصة وأن التعادل سيصعب مهمة المنتخب في الدور التالى من البطولة .

وقال  وزير الرياضة  أن عدم حضور الجماهير لا يعنى توقف الدعم للاعبين، بل طلب بنشر صور اللاعبين عبر وسائل السوشيال ميديا، وكذلك توجيه رسائل داعمة ومساندة لهم من خلال التواصل الاجتماعى، وهو ما يصنع الفارق مع كتيبة الفراعنة في مبارياتهم .
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