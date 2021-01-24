برلمانى يطالب وزير الرى بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة

وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سؤالا للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حول ما إذا كانت الوزارة لديها آلية لتطهير الترع، مطالبا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة لأنها مشكلة مزمنة، بحسب وصفه.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، و التى شهدت تعقيب النواب على بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.





وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن تجربة القمح المبرد ليس هناك أى معلومات لدى اللجنة عن مدى نجاحها، مطالبا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.





كان وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، طالب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم الوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد.





وقال عبد العاطي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني من إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.





يشار إلي أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.





ونوه وزير الموارد المائية و الري إلي إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه وترشيد الاستهلاك بعقد اكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب اكثر من 150 ألف متدرب ومدرب كما يتم التنسيق مع الازهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من اجل التوعية بملف المياة.





وأشار الوزير، إلي أنه تم انتاج افلام للتوعية وتم انتاج 54 فليم وثائقئ ب 3 لغات عربي وانجليزي وفرنساوي لبعض الدول الافريقية.





واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، برنامج حماية الشواطئ، مشيرا إلى انه تمت اعمال لحماية شواطئ في شمال الدلتا، والتى قامت بحماية منشآت قيمتها 100 مليار جنية بخلاف أرواح الناس وممتلكاتهم ولولا برنامج الحماية لحدثت كارثة في الارواح والممتلكات.





واضاف الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، انه تم خلال الاربع سنوات الاخيرة حماية شواطئ بطول 48 كليو وبتكلفة 2مليار و600 الف جنية في حين انه من عام 1980 وحتي 2014 تم عمل 118 كليو فقط.





واضاف الوزير، في مجال حماية نهر النيل تم تعظيم النيل من خلال برنامج ممشي اهل مصر للمحافظات التي علي النيل لتكون متنفسا لأهل مصر كما تم تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهورية كما تم العمل علي تقين اوضاع الشركات التي تصرف علي نهر النيل وتم محاسبة الشركات المخالفة كما قامت الوزارة بالعديد من حملات الازالة منها ازالات علي النهر والترع والمصارف بلغت 280 الف ازالة.