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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. وزارة البيئة تدعو مالكي مناهل المياه إلى تصحيح أوضاعها

الأحد 24/يناير/2021 - 08:01 م
وزارة البيئة والمياه
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية
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قسم الاقتصاد
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب -المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب- إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقًا لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.

وبحسب بيان عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظرًا لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.

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وبيّنت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 46.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، ولازوردي، والزامل للصناعة، وجزيرة تكافل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البابطين، وسايكو، وسلامة، وينساب، وزجاج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و 3.37%.

فيما كانت أسهم شركات جاكو، والإنماء، وكيان السعودية، وجازادكو، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العمران، وجاكو، وتشب، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 444.77 نقطة ليقفل عند مستوى 26490.39 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 ألف سهم تقاسمتها 677 صفقة.
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