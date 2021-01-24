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رياضة

منتخبات السويد والنرويج والنمسا وشيلي لليد يزورون أهرامات الجيزة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تنظم لجنة الاقامة والإعاشة بـ بطولة العالم لليد المقامة حاليا على الأراضي المصرية رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة احد اهم المزارات السياحية في العالم ( اهرامات الجيزة ) والتي تلقي اهتمام وحرص كبير من كافة المشاركين في البطولة لزيارتها.. 

يأتى ذلك في اطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كافة وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لايخل بالاجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .

وتقوم غدا السويد والنرويج والنمسا وشيلي بزيارة الاهرام لالتقاط الصور التذكارية لهم في عبق التاريخ. 

وكان عدد من المنتخبات قد قاموا بزيارة الأهرامات والنقاط الصور التذكارية.

وأكد أبطال العالم فى كرة اليد ان زيارة الأهرامات كان حلم لنا وتحقق على أرض الواقع. 

وأكد الجميع انهم سقومون باطلاع ذويهم واصدقائهم بالذكريات الجميلة ومدي استمتاعهم بزيارة مصر وانهم سوف  يكررون الزيارة مرة اخري مع عائلتهم.
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