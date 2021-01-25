بائع متجول.. ابن سوهاج يلتحق بكلية العلوم السياسية ويُطالب المحافظ بإنشاء مشروع لوالده

بين شوارع المحافظات الأخرى يتجول ويُنادي على ما معه من أشياء ليُبيعها ويسترزق منها، هذا هو حال والد الشاب هاني محمد السيد، ابن سوهاج الذي رغم عمله البسيط أصر على مساعدة نجله لتحقيق هدفه والوصول إلى حلمه.





"أنا والدي رغم انه بائع متجول ورزقه يوم بيوم إلا أنه حفذني وساعدني اللتحق بالكلية اللي حابب ادخلها"، بدموعًا تملئ عينيه وبابتسامة حزينة رسمها على وجهه كنوعًا من انواع الستار ليُخبئ بها أوجاعه بداخله، تحدث الشاب العشريني هاني، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية جامعة بني سويف، ل"صدى البلد" موضحًا أنه من أسرة متوسطة الدخل لذلك أخذ يعمل ويُساعد والده في مصاريف المنزل منذ صغره، حيث كان في الصف الثاني الإعدادي عندما ذهب إلى سوق العمل ليسعى على رزقه.









ورغم أن اغلبية الأطفال في مثل عمره عندما يستطيعون جلب المال من العمل الخاص بهم ينهون عن التعليم ويلتهون عن دراستهم، إلا أن ابن مركز جهينة ازداد اصرارًا على مواصلة العلم وتكملة مسيرة التعليم وكان يجتهد حتى أمسك بطرف الخيط بالصبر والمثابرة.





قال هاني محمد إنه عندما إللتحق بالصف الثالث الثانوي كان يعمل طيلة اليوم حتى يأتي بمصاريف دورسه بمواد اللغات، وكان يُقسم مذاكرته على ثلاث أو أربعة ساعات فقط بيومه، فيُفاجئه الله بتحقيق هدفه الذي كان يطمح بالوصول إليه منذ نعومة أظافره ألا وهو الإلتحاق بكلية مرموقة كالذي إللتحق بها حاليًا، حيث أتى بمجموع 96.8% بالثانوية العامة.





فرحة عمت بأرجاء منزل الرجل الفقير الذي رأى في نجله حصيدة جهده ووجعه واصرافه في تعبه بالسعي على رزقه كي يُساعده فيما توصل إليه، واليوم يُريد الشاب أن يُهدي والده قسطًا من الراحه فيما تبقى من عمره، مُطالبًا اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوجيه الجهات المعنية بإنشاء مشروع لوالده بدلًا من إرهاقه بالتجول بشوارع المحافظات الأخرى كي يبيع ما معه من منتجات.



