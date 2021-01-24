ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات

الأحد 24/يناير/2021 - 05:03 م
أراضي المشروعات
أراضي المشروعات
Advertisements
أيمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار عمل لجان معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع ارشادية للمحاصيل والزراعات بسيوة  .

اقرا ايضا:

واضاف أنه من المقرر اختيار ٢٠ فدانا منها ليتم تعميمها كنماذج ارشادية  لمزارعي الواحة في الفترة المقبلة.

وأشار أن ذلك   يأتي  استكمالا  لنتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لسيوة  نوفمبر الماضي واستجابة لمطالب مزارعي سيوة  من منطلق تعظيم الاستفادة من موارد الواحة ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين .

أوضح  العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة أنه  بعد الانتهاء من تلقى طلبات المزراعين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان مجلس مدينة سيوة. تم تشكيل لجنة من المختصين بمجلس المدينة والادارة الزراعية ، ومركز بحوث الصحراء، وجهاز تحسين الاراضي لمعاينة الاراضي بالمناطق المختلفة لسرعة اختيار الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع أرشادية للتيسير على مزارعي سيوة  .
 
يذكر أنه تم وضع  مخطط التنمية الشاملة لواحة سيوة والذى ياتى ضمن الاهتمام الاكبر من القيادة السياسية لمحافظة مطروح عامة وسيوة خاصة
 
 وتم رصد  مجلس الوزراء الاعتماد المالى  للبدء فى حل مشكلة إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعىو بدء الخطوات الفعلية لوزارة الموارد المائية والرى بعد الزيارة الأخيرة لوزير الرى.

 كما تم البدء في تطوير طريق سيوة مطروح ،والذى بدأ العمل فيه حاليًا لإزدواجه إلى طريقين أحدهما خرساني والأخر أسفلتى  وذلك بطول 310 كم ، وعرض ١٦ متر وسمك خرسانه ٣٠ سم وطبقه أساس ١٥ سم للتيسير على المسافرين وتحمل حمولات السيارات الثقيلة على طول الطريق ، وليتواكب مع النهضة السياحية التى تشهدها الواحة . 

كما يجرى إنشاء سوق حضارى بالمدينة البيئية السياحية و دراسة تطوير 3مناطق بسيوة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى :السلام ووفلة وأبو الليف بما يخدم النشاط السياحى بالواحة  مع مراعاة المخطط العام لتطوير الواحة والحفاظ على التراث البيئى بها.

 
  
محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات
محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات
محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يستقبل وزير الزراعة بواحة سيوة لبحث مشكلة الصرف الزراعى

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يجتمعان مع عمد وعواقل سيوة.. صور

وزير الزراعة: استغلال المخلفات الزراعية في زيادة الإنتاجية ودعم مزارعي سيوة

خلال جولته بمطروح .. وزير الزراعة يعلن دعم مشروعات المحافظة بـ 1.3 مليار جنيه.. ويؤكد: زيادة المساحات 90 ألف فدان ودراسات للاستفادة من مياه الأمطار

رئيس مدينة سيوة يتابع حفر البئر العميق لاستصلاح 400 فدان

الزراعة: رئيس جهاز تحسين الأراضي يبحث مطالب أهالي سيوة بمحافظة مطروح

ترشيحاتنا

أسيادنا اللي بيخدمونا.. خالد النبوي يواجه هجوما من جمهوره بسبب صورة مع مساعديه

وزير الري يوضح حقيقة صدور قرار بإنشاء محال تجارية على النيل بالمنصورة

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى «وقف قنوات المهرجانات» على اليوتيوب

غرفة مركزية للإنذار المبكر.. وزير الرى يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول

اللقاحات لن تكون كافية لمواجهة الفيروس.. تحذير عاجل لوزيرة الصحة من كورونا

خاص.. وصول البطاقة الدولية لـ بنجامين أشيمبونج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة