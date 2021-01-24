محافظ مطروح يوجه باستمرار معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار عمل لجان معاينة الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع ارشادية للمحاصيل والزراعات بسيوة .





اقرا ايضا:





واضاف أنه من المقرر اختيار ٢٠ فدانا منها ليتم تعميمها كنماذج ارشادية لمزارعي الواحة في الفترة المقبلة.





وأشار أن ذلك يأتي استكمالا لنتائج زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لسيوة نوفمبر الماضي واستجابة لمطالب مزارعي سيوة من منطلق تعظيم الاستفادة من موارد الواحة ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين .





أوضح العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة أنه بعد الانتهاء من تلقى طلبات المزراعين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان مجلس مدينة سيوة. تم تشكيل لجنة من المختصين بمجلس المدينة والادارة الزراعية ، ومركز بحوث الصحراء، وجهاز تحسين الاراضي لمعاينة الاراضي بالمناطق المختلفة لسرعة اختيار الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع أرشادية للتيسير على مزارعي سيوة .

يذكر أنه تم وضع مخطط التنمية الشاملة لواحة سيوة والذى ياتى ضمن الاهتمام الاكبر من القيادة السياسية لمحافظة مطروح عامة وسيوة خاصة

وتم رصد مجلس الوزراء الاعتماد المالى للبدء فى حل مشكلة إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعىو بدء الخطوات الفعلية لوزارة الموارد المائية والرى بعد الزيارة الأخيرة لوزير الرى.





كما تم البدء في تطوير طريق سيوة مطروح ،والذى بدأ العمل فيه حاليًا لإزدواجه إلى طريقين أحدهما خرساني والأخر أسفلتى وذلك بطول 310 كم ، وعرض ١٦ متر وسمك خرسانه ٣٠ سم وطبقه أساس ١٥ سم للتيسير على المسافرين وتحمل حمولات السيارات الثقيلة على طول الطريق ، وليتواكب مع النهضة السياحية التى تشهدها الواحة .





كما يجرى إنشاء سوق حضارى بالمدينة البيئية السياحية و دراسة تطوير 3مناطق بسيوة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى :السلام ووفلة وأبو الليف بما يخدم النشاط السياحى بالواحة مع مراعاة المخطط العام لتطوير الواحة والحفاظ على التراث البيئى بها.