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برلمان

وزير الرى: برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين لتطبيق نظم الري الحديثة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:59 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
كشف وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، عن وجود برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين للاتجاه إلى تطبيق نُظم الري الحديثة وذلك من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيره، إلي جانب تكثيف حملات التوعية بفوائد هذه النظم. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد والتي شهدت استعراض وزير الري والموارد المائية بيانا حول تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 – 2020.

وأضاف عبد العاطي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن جميع هذه المزايا وغيرها يتضمنها مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات في هذا القطاع.

وأكد محمد عبد العاطي أنه يقوم بزيارات ميدانية لكافة المحافظات، وأنه سيتوجه لمحافظة المنيا قريبا، مضيف: "بلف في المحافظات".

يشار إلي عبد العاطي  قال إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس في فصله التشريعي الثاني إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
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