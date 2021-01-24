ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد أمام النصر

الأحد 24/يناير/2021 - 04:57 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
Advertisements
محمد السعيد
أعلن فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة النصر، المقرر لها في تمام السادسة إلا ثلث مساء، على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.

وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي ضمن تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة النصر.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع:  سعود عبدالحميد - زياد الصحفي  - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عبد الله الماكي  - برونو هنريكي - عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: روماينهو - فهد المولد -هارون كمارا.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة حجازي.. الاتحاد السعودي يتقدم على الشباب بهدف

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الباطن

بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين اتحاد جدة والباطن في الدوري السعودي

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية

الشباب يتقدم وهدف ملغى للاتحاد في أول 3 دقائق من نصف نهائي البطولة العربية

ترشيحاتنا

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

عاصفة ترابية تضرب محافظة سوهاج

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة

وزير الدفاع مهنئا وزير الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية

إبعاد رئيس النادي .. قرار جديد من سانت إيتيان بشأن مفاوضات مصطفى محمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة