أستاذ باطنة يحذر من السمنة: أضرارها خطيرة وتهدد النساء بالسرطان

قال الدكتور أيمن البدراوي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني خبير علاج السمنة، إن هناك درجات متعددة للسمنة عادةً ما تبدأ من زيادة وزن الجسم عن المعدل الطبيعي بنحو 5 كليو جرام.





وأضاف خبير علاج السمنة، خلال حلقة نقاشية نظمتها إحدى شركات الأدوية العالمية في مصر، أن مؤشر كتلة الجسم BMI يتم حسابه عن طريق قسمة وزن الجسم على مربع الطول، مشيرًا إلى أن النسبة الطبيعية لكتلة الجسم تتراوح ما بين 18 و25، وإذا كانت أكثر من 30، هذا يدل على الإصابة بالسمنة المرضية ويمكنك حساب مؤشر كتلة الجسم من هنا.





وأوضح البدراوي، خلال استضافته فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن السمنة تسفر عن الإصابة بعدة أمراض بعضها نفسية كالاكتئاب وأخرى عضوية مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكري، مؤكدًا أن الزيادة المفرطة في الوزن قد تصيب السيدات بأنواع معينة من السرطانات، مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم.





وأكد أستاذ الأمراض الباطنة أن السرطان ليس الخطر الوحيد الذي تسببه السمنة للنساء، بل تصيبهن أيضًا بتكيسات المبايض، وتزيد من فرص التعرض للإجهاض أثناء الحمل.





وأشار البدراوي إلى أن السمنة تشكل عبئًا كبيرًا على مفاصل الجسم خاصةً مفصلي الركبة والفخذ، مما يعرض الغضاريف التي تمنعها من الاحتكاك للتآكل، كما حذر من المكملات الغذائية التي يحصل عليها الشباب في الصالات الرياضية، نظرًا للأضرار الناتجة عن تناولها بشكل عشوائي، والتي قد تصل إلى حد الوفاة، كما حدث مع بعض المشاهير.