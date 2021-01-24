ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ باطنة يحذر من السمنة: أضرارها خطيرة وتهدد النساء بالسرطان

الأحد 24/يناير/2021 - 05:17 م
ايمن البدراوي
ايمن البدراوي
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور أيمن البدراوي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني خبير علاج السمنة، إن هناك درجات متعددة للسمنة عادةً ما تبدأ من زيادة وزن الجسم عن المعدل الطبيعي بنحو 5 كليو جرام.

وأضاف خبير علاج السمنة، خلال حلقة نقاشية نظمتها إحدى شركات الأدوية العالمية في مصر، أن مؤشر كتلة الجسم BMI يتم حسابه عن طريق قسمة وزن الجسم على مربع الطول، مشيرًا إلى أن النسبة الطبيعية لكتلة الجسم تتراوح ما بين 18 و25، وإذا كانت أكثر من 30، هذا يدل على الإصابة بالسمنة المرضية ويمكنك حساب مؤشر كتلة الجسم من هنا.

وأوضح البدراوي، خلال استضافته فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن السمنة تسفر عن الإصابة بعدة أمراض بعضها نفسية كالاكتئاب وأخرى عضوية مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكري، مؤكدًا أن الزيادة المفرطة في الوزن قد تصيب السيدات بأنواع معينة من السرطانات، مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم.

وأكد أستاذ الأمراض الباطنة أن السرطان ليس الخطر الوحيد الذي تسببه السمنة للنساء، بل تصيبهن أيضًا بتكيسات المبايض، وتزيد من فرص التعرض للإجهاض أثناء الحمل.

وأشار البدراوي إلى أن السمنة تشكل عبئًا كبيرًا على مفاصل الجسم خاصةً مفصلي الركبة والفخذ، مما يعرض الغضاريف التي تمنعها من الاحتكاك للتآكل، كما حذر من المكملات الغذائية التي يحصل عليها الشباب في الصالات الرياضية، نظرًا للأضرار الناتجة عن تناولها بشكل عشوائي، والتي قد تصل إلى حد الوفاة، كما حدث مع بعض المشاهير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمراض السيدات.. أسباب وأعراض تكيس المبايض

لأصحاب الوزن الزائد.. ضوابط عملية بالون المعدة بالمنظار

أخصائي تغذية علاجية: 33 نوعا من الأمراض مرتبطة بالسمنة

تؤدي لتليف الكبد .. استشاري يحذر من السمنة

للوقاية منها.. تعرف على أسباب وآثار السمنة على الصحة

دراسة تحذر .. السمنة تؤدي إلى مرض خطير

ترشيحاتنا

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

إحالة قاتل حفيدة آخر رئيس وزراء لليبيا إلى الجنايات

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

صور مروعة للحادث.. اختطاف وذبح امرأتين في سوريا والفاعل مجهول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة