الطبيعة هتساعدك.. أبرز 7 ثمار فاكهة للتخلص من حب الشباب تعرفي عليها

عندما نتحدث عن العلاجات المنزلية، فالفاكهة اللذيذة يمكن استخدامها لمحاربة حب الشباب ، فالفاكهة هي مصدر غني جدًا بفيتامين سي، وقد ثبت أن فيتامين سي فعال في علاج حب الشباب، كما تحتوي الفاكهة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي تغذي البشرة وتجددها لتهدئ من حب الشباب.









لذا نقدم لك 7 فواكه تساعدك على التخلص من حب الشباب وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky”.





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1. الفراولة

الفراولة غنية بحمض الساليسيليك وهو مقشر معروف للبشرة ويساعد على تنظيف بشرتك من حب الشباب، كما تعمل الفيتامينات والبوليفينول الموجودة في الفراولة على تحسين وظيفة حاجز الجلد وتوفير الحماية ضد الإجهاد التأكسدي الذي يعد سببا رئيسيا لحب الشباب، كما الليمون هو عامل قوي مضاد للجراثيم يزيل البكتيريا المسببة لحب الشباب من مسام بشرتك ويترك لك بشرة نظيفة وخالية من حب الشباب.

ما تحتاجينه:

2-3 فراولة ناضجة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستخدام: اهرسي الفراولة في وعاء، ثم أضيفي عصير الليمون إليه لعمل عجينة ناعمة، واغسلي وجهك ثم ضعي العجينة على الوجه، واتركيه لمدة دقائق، ثم اشطفيه جيدًا باستخدام الماء الفاتر، قومي باستخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.





2. البرتقال

البرتقال هو مصدر قوة لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على تقليل حب الشباب بشكل كبير، كما يساعد أيضًا على منع ندبات ما بعد حب الشباب.

ما تحتاجه:





1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال

1 ملعقة كبيرة عسل خام

رشة من مسحوق الكركم





طريقة الاستخدام: امزجي كل المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة، وضعي العجينة على وجهك، ثم اتركيه لمدة 5-10 دقائق، واشطفيه جيدًا لاحقًا، استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.









‏‎3. الطماطم

‏‎تعتبر الطماطم مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وبيتا كاروتين التي تساعد على حماية البشرة وعلاجها من حب الشباب، كما أن الطبيعة الحمضية للطماطم تجعلها أحد أفضل العلاجات الطبيعية لحب الشباب،

‏‎ما تحتاجينه من لب الطماطم حسب الحاجة.





‏‎طريقة الاستخدام: ضعي لب الطماطم على المناطق المصابة، واتركيه لمدة ساعة تقريبًا، اشطفيه جيدًا لاحقًا. يمكن استخدم هذا العلاج كل يوم للنتيجة المرجوة.





4. الموز

‏‎يحتوي قشر الموز على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية أساسية تساعد على التئام الجلد وتحسين صحته، فقط كل ما عليك فعله هو فرك القشر على بشرتك للتخلص من حب الشباب، ما تحتاجه هو 1 قشرة موز فقط.

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طريقة الاستخدام: اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف، ثم افركي الجزء الداخلي من قشر الموز على المناطق المصابة حتى يتغير لون القشرة من الأبيض إلى البني، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر، استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.





5. البطيخ

يعتبر فرط نشاط الغدد الدهنية التي تسد مسام الجلد أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب، ويعد البطيخ مصدرًا غنيًا بفيتامين (أ) الذي يساعد على موازنة إنتاج الزيت في الجلد وثبت أنه علاج فعال لحب الشباب، وكونها فاكهة مضادة للالتهابات، فهي تساعد أيضًا في علاج الألم والالتهاب الناجم عن حب الشباب.

ما تحتاجينه:

شريحة كبيرة من البطيخ 1

كوب سكر

1 ملعقة كبيرة ماء ورد





طريقة الاستخدام: ابشري البطيخ للحصول على خليط، ثم أضيفي السكر وماء الورد إليه وتخلط جيدا المكونات للحصول على مزيج خشن، بعدها قومي بأخذ كمية وفيرة من هذا المزيج وافركي وجهك به لبضع دقائق، واشطفيه جيدًا لاحقًا، استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للنتيجة المرجوة.





6. التفاح

‏‎يحتوي التفاح على ألياف تسمى البكتين لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعد على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب والجذور الحرة، وبالتالي تساعدك على تطهير بشرتك من حب الشباب،

‏‎ما تحتاجه:

‏‎ 1 شريحة كبيرة من التفاح

‏‎1 ملعقة كبيرة كريمة الحليب

‏‎طريقة الاستخدام: اهرسي شريحة التفاح في وعاء ثم أضفي إليها كريمة الحليب لعمل عجينة ناعمة، قومي بوضع العجينة على المناطق المصابة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا، ينصح باستخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.





7. العنب

فيتامين سي الموجود في العنب يساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة ويشفى الجلد من حب الشباب، كما يحتوي قشر العنب على ريسفيراترول، وهو فيتواليكسين يعتقد أنه علاج فعال لحب الشباب.

ما تحتاجينه:

بعض من العنب الناضج.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد حسب الحاجة.

طريقة الاستخدام: في وعاء اهرسي العنب ثم أضيفي كمية كافية من ماء الورد لعمل عجينة ناعمة، وضعي العجينة على وجهك، ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا لاحقًا، استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.