من مطبخك وبدون أدوية.. أبرز 7 علاجات منزلية للجفاف الشديد

يحدث الجفاف عندما تنخفض مستويات الماء في جسمك إلى ما دون المستويات المسموح بها ويخل ذلك بالتوازن المعقد للمعادن الأساسية الموجودة في الجسم، فإذا فقدت سوائل أكثر مما تتناوله يؤدي ذلك إلى تعطيل العديد من وظائف الجسم.





وتحذر الدراسات والخبراء من عدم شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، لأن ذلك يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.





اقرأ إيضا..





وهناك مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية للجفاف إليك أبرزها وفقا لتقرير بموقع “Facty”.





1. المواظبة علي شرب الماء

الماء هو أفضل وأبسط علاج، فيعد شرب الكثير من الماء لمن يعاني من الجفاف بشكل خفيف أو متوسط ​​مفيد جدًا، ومن المهم الراحة وشرب الماء في رشفات صغيرة باستمرار على مدار 24 ساعة لتعويض السوائل المفقودة في الجسم، ففي الحالات الشديدة قد يلزم نقل السوائل إلى الجسم عن طريق الوريد، يمكن أن يساعد ماء الجلوكوز أيضًا في علاج الجفاف لأنه يحتوي على إلكتروليتات، فتعتبر المستويات المنخفضة من الإلكتروليتات شائعة عند الإصابة بالجفاف لذا يمكن استبدالها بتناول المشروبات الرياضية ومياه الجلوكوز.





2. الفواكه

يمكن أن تساعد الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لأنها مركزة جدًا بالماء، تشمل هذه الفاكهة المائية البطيخ والموز والفراولة والجريب فروت والبابايا والعنب والشمام، يمكن تناول هذه الفاكهة لتجديد مستويات الماء. بدلًا من ذلك أيضًا يفضل تحضيرها كعصير لتجديد مستويات السوائل في الجسم، كما يمكن أن تساعد إضافة القليل من الملح والسكر إلى عصير الفاكهة أيضًا على تجديد مستويات الإلكتروليت في الجسم، ويعتبر تناول الفاكهة المائية للمساعدة في الجفاف فكرة رائعة لأنها تساهم أيضًا في تعويض المعادن المفقودة مثل البوتاسيوم.





3. الخضار

تعد الخضروات ذات المحتوى المائي الأعلى من المتوسط ​​أيضًا طريقة جيدة للمساعدة في تجديد مستويات السوائل في الجسم، فتناول الخضار مثل الخيار والسبانخ والكرفس والباذنجان والكوسا والفجل والطماطم لعلاج شخص يعاني من الجفاف، كما أظهرت الأبحاث أن الفواكه والخضروات المائية لها فعالية مضاعفة في ترطيب الجسم مقارنة بشرب الماء فقط، كعلاج طبيعي للجفاف الخفيف يمكن أن يساعد تحضير سلطة لذيذة مع هذه الخضار على استعادة مستويات السوائل، كما هو الحال مع الفواكه يساعد الخضار أيضًا على تعويض المعادن المفقودة في الجسم.





4. ملح

يمكن أن يؤدي التعرق المفرط أثناء ممارسة التمارين الرياضية الروتينية الشديدة أو النشاط القاسي إلى الجفاف الخفيف، فيمكن معالجة ذلك بالأطعمة المالحة مثل البسكويت أو البسكويت المملح أو المكسرات المملحة، كما سيساعد الملح الإضافي على تنظيم مستويات الإلكتروليت في الجسم، فإذا كنت تستهلك المزيد من الملح يجب أن تشرب الكثير من المياه، كما تعد إضافة القليل من الملح إلى مياه الشرب طريقة جيدة للحصول على ما يكفي من الملح الإضافي في نظامك أثناء شرب كمية كافية من الماء.





5. اللبن

كوب من اللبن الممزوج بملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف ورشة ملح يعتبر مرطبًا ممتازًا، اشرب هذا الخليط ثلاث إلى أربع مرات في اليوم للمساعدة في الجفاف المزمن، كما يعتبر اللبن مصدرًا رائعًا للمعادن التي تساعد على تجديد مستويات الإلكتروليت في الجسم أثناء إعادة ترطيب الجسم بفضل محتواه المائي الهائل، بالإضافة إلى أنه مشروب لذيذ ويضاف للعديد من الأطعمة.





6. الزبادي والجبن

علاج فعال لاستعادة مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم فالزبادي و الجبن يساعدان على الترطيب، فتعد إضافة الحلبة إلى الزبادي أحد أفضل العلاجات المنزلية للجفاف، كما يعتبر الزبادي حلًا جيدًا للمريض الذي يعاني من هذه الحالة نتيجة الإسهال والقيء، بالإضافة إلى أنه سهل الهضم ومهدئ للمعدة.





7. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو حل سريع للمساعدة في علاج الجفاف في المنزل، حيث يحتوي على مستويات عالية من الإلكتروليتات، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم، فتسمح هذه الخصائص للجسم أن يصبح رطبًا بشكل أسرع بكثير من الماء العادي، يعتبر ماء جوز الهند مثاليًا لتعويض السوائل المفقودة والإلكتروليتات أثناء ممارسة الرياضة، فمن الأفضل شرب ماء جوز الهند الطازج للحصول على أفضل وأهم المعادن.