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برلمان

حنفى جبالى يحيل بيان وزير الرى للجان المختصة لدراسته

الأحد 24/يناير/2021 - 05:12 م
حنفى جبالى رئيس مجلس
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.


جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الري، وتم التعقيب بعد ذلك على رد الأعضاء.

وأعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيا للمساحات الصغيره، إلي جانب حملات التوعية. 

وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصداره لمواجهة التحديات.
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