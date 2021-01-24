وزير الري يوضح حقيقة صدور قرار بإنشاء محال تجارية على النيل بالمنصورة

نفى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، صدور قرار بشأن إنشاء محال على شاطئ نهر النيل، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.





وأعلن الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى رده على تعقيب النواب على بيانه، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين تشكيل لجنة تفتيش لمعاينة الموقع والتنسيق مع محافظ الدقهلية، لبحث الأمر.





كان النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة المنصورة، انتقد إنشاء عدد من المحال على شاطئ النيل بموافقة المحافظ وبدون صدور أى تراخيص، مشيرا إلى أن هذه الإنشاءات تحجب رؤية النيل أمام المواطنين.