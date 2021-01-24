«أسترازينيكا» تعدل لقاحها لمواجهة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا

قال الدكتور ضياء الدين أحمد، أستاذ علم الأمراض ببريطانيا، إن أعداد الإصابات بكورونا بدأت فى الانخفاض بعد الإغلاق فرضته لندن.





وأضاف "أحمد"، أثناء لقاء تلفزيوني على "إكسترا نيوز"، أن حوالى 6 ملايين بريطانى تلقوا لقاح كورونا، لافتا إلى أن هناك خطة لتطعيم 70% من الشعب بنهاية شهر مايو.





وأشار الدكتور ضياء الدين، إلى أن معظم اللقاحات فاعلة ضد طفرة فيروس كورونا التى ظهرت فى إنجلترا، ولكن الخوف من الطفرة التى ظهرت فى جنوب أفريقيا، وأمريكا اللاتينية.





ولفت إلى أن "أسترازينيكا" أعلنت تعديل لقاحها حتى يواجه الطفرات الجديدة التى قد تؤثر على فاعلية لقاح كورونا.





وأطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، تحذيرا جديدا بشأن فيروس كورونا والتعاون مع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، مشددة على أن اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت "زايد"، في مؤتمر صحفي أذيع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى لمن يتناول اللقاحات، مشيرة الي أن هناك احتياج عالمي للقاحات كورونا، والانتاج لن يكفي جميع الاحتياجات في وقت واحد.