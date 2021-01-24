«أسترازينيكا» تعدل لقاحها لمواجهة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا

قال الدكتور ضياء الدين أحمد، أستاذ علم الأمراض ببريطانيا، إن أعداد الإصابات بكورونا بدأت فى الانخفاض بعد الإغلاق فرضته لندن.
وأضاف "أحمد"، أثناء لقاء تلفزيوني على "إكسترا نيوز"، أن حوالى 6 ملايين بريطانى تلقوا لقاح كورونا، لافتا إلى أن هناك خطة لتطعيم 70% من الشعب بنهاية شهر مايو.
وأشار الدكتور ضياء الدين، إلى أن معظم اللقاحات فاعلة ضد طفرة فيروس كورونا التى ظهرت فى إنجلترا، ولكن الخوف من الطفرة التى ظهرت فى جنوب أفريقيا، وأمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن "أسترازينيكا" أعلنت تعديل لقاحها حتى يواجه الطفرات الجديدة التى قد تؤثر على فاعلية لقاح كورونا.